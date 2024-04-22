فيضانات عارمة تضرب مقاطعة جوانجدونج جنوبي الصين

بكين - (د ب أ)

قالت مديرية الموارد المائية في مقاطعة جوانجدونج جنوبي الصين، إن 38 محطة هيدرولوجية على 24 نهرا في المقاطعة أعلنت عن تجاوز مستويات المياه فيها عتبة الإنذار حتى الساعة الرابعة مساء أمس الأحد.

وكان من المتوقع أن تشهد الروافد بالقرب من مصب نهر بيجيانج فيضانات كبيرة بسبب الأمطار الغزيرة والمستمرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وبدأت لجنة الحد من الكوارث في المقاطعة استجابة طارئة من المستوى الرابع للتعامل مع الفيضانات التي ضربت مدينتي شاوجوان وتشينج يوان بمقاطعة جوانجدونج، فيما تجري جهود الإنقاذ.

وقال مسؤولون محليون إنه تم نقل وإعادة توطين 652 شخصا بشكل مناسب في بلدة لونجوي في مدينة شاوجوان، فيما تم نشر أكثر من 200 عامل نظافة لتنظيف الشوارع على الفور من الطين والأشجار المتساقطة وتجريف المجاري المائية والمصارف الصحية.

وتوقعت محطة الأرصاد الجوية المحلية بمقاطعة جوانجدونج هطول أمطار متكرر على المقاطعة خلال الأسبوع المقبل.