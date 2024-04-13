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BBC

مكتب نتنياهو: حماس تطالب بوقف الحرب والحكومة والجيش متحدون في رفض ذلك

07:32 م السبت 13 أبريل 2024

دمار مستشفى الشفاء غزة

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مصراوي

زعم مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن حماس هي العائق الوحيد أمام إطلاق سراح الأسرى وليس أي عامل من الجانب الإسرائيلي.

وأوضح مكتب نتنياهو، أن حركة حماس تطالب بوقف الحرب وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحكومة والجيش متحدون في رفض ذلك.

وادّعى مكتب نتنياهو، أن حماس ترفض أي اتفاق لإطلاق سراح الأسرى على الرغم من التفويض الواسع الذي حصل عليه فريق التفاوض الإسرائيلي في هذا الشأن.

حماس حرب غزة طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

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