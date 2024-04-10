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BBC

المسلمون في النمسا يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

10:41 ص الأربعاء 10 أبريل 2024

علم النمسا

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أ ش أ

أدى آلاف المسلمين، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الإسلامي الكبير بالعاصمة النمساوية فيينا.

أقيمت الصلاة باللغتين العربية والألمانية، وتضمنت خطبة العيد فضائل شهر رمضان المبارك وقيم ومعاني عيد الفطر المبارك.

كما أقيمت الصلاة في النادي المصري في فيينا، بحضور أبناء الجالية وأم المصلين الشيخ سعيد طه مبعوث وزارة الأوقاف إلى النمسا.

وحرص المسلمون على تبادل التهاني والدعاء إلى الله بالسلام والخير والبركات لكل الأمة.

يعد الإسلام ثاني أكبر الديانات في النمسا وأسرعها نموا، وقد حرص عدد من قيادات الدولة على تهنئة المسلمين بالعيد.

هذا المحتوى من

Asha
النمسا صلاة عيد الفطر المسلمون

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