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BBC

البيت الأبيض: نطالب حماس بقبول الشروط المطروحة للتوصل لاتفاق بشأن الأسرى

09:47 م الإثنين 04 مارس 2024

البيت الأبيض

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مصراوي

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، إنه سيكون هناك عمليات إنزال جوي إضافية للمساعدات الأمريكية إلى قطاع غزة.

وأضاف المتحدث، أن الوقف المؤقت لإطلاق النار في غزة أمر ضروري للتوصل لاتفاق بشأن الأسرى، مشيرا إلى أن أمريكا تطالب حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بقبول الشروط المطروحة على الطاولة حاليا.

وتابع المتحدث باسم البيت الأبيض، أن بعض أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي جعلوا من الصعب إيصال مزيد من المساعدات إلى غزة، موضحا أن المحادثات مستمرة والمفاوضات جارية بشأن اتفاق الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع.

وأكمل المتحدث، نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل رمضان، مشيرا إلى أن إسرائيل قدمت عرضها ونحث حركة حماس على قبوله.

صفقة الأسرى هدنة غزة الاحتلال الإسرائيلي البيت الأبيض حرب غزة

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