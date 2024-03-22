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BBC

بلينكن: سنناقش مع الإسرائيليين الأسبوع المقبل بواشنطن خطط القضاء على حماس

06:27 م الجمعة 22 مارس 2024

أنتوني بلينكن

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مصراوي

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، عن تطلعه لزيارة المسؤولين الإسرائيليين إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة خطط القضاء على حماس.

وقال بلينكن إن الإدارة الأمريكية حذرت إسرائيل من أن علميتها في رفح ستهدد أمنها وستزيد من عزلتها، موضحا أن "كلما اقتربنا من إبرام اتفاق أصبحت المسائل صعبة ونعمل على تخطيها لاستعادة الأسرى".

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تتواصل مع قطر ومصر وتتعاون معهما من أجل التوصل لاتفاق ولديها فريق في الدوحة، لافتا إلى أن المفاوضات ركزت على الإفراج عن الأسرى وما زال هناك الكثير، مؤكدا أنهم ناقشوا زيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكية خلال زيارته إلى إسرائيل على أن واشنطن تتشارك الأهداف بشأن القضاء على حماس، مشيرا إلى أن اجتياح رفح ليست الوسيلة لتحقيق ذلك.

أنتوني بلينكن الخارجية الأمريكية حماس الاحتلال الإسرائيلي

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رمضانك مصراوي

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