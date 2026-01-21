مباريات الأمس
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

3 1
17:00

الاتحاد السكندري

كأس مصر

زد

0 0
14:30

المصري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

36 25
12:00

الجابون

بطولة أفريقيا لكرة اليد

رواندا

30 19
20:00

زامبيا

جميع المباريات

موقف صلاح؟.. سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة مارسيليا

كتب : محمد عبد الهادي

09:49 م 21/01/2026
كشف المدرب الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام مارسيليا الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيًا في قوام الليفر أمام مارسليا، وذلك في أول ظهور له مع الريدز بعد العودة من أمم أفريقيا.

تشكيل ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فريمبونج، جوميز، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، جرافينبرخ، ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكتيكي، فلوريان فيرتز.

وجاءت دكة بدلاء ليفربول كالتالي:

مامارداشفيلي، وودمان، إندو، كييزا، جونز، جاكبو، روبرتسون، نيوني، نجوموها.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول تشكيل ليفربول ليفربول ومارسيليا مباراة مارسيليا وليفربول دوري أبطال أوروبا

