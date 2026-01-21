موقف صلاح؟.. سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة مارسيليا

بينهم مصر.. أعلى تصنيف لمنتخبات أفريقيا في تاريخ فيفا

كشف المدرب الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام مارسيليا الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيًا في قوام الليفر أمام مارسليا، وذلك في أول ظهور له مع الريدز بعد العودة من أمم أفريقيا.

تشكيل ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فريمبونج، جوميز، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، جرافينبرخ، ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكتيكي، فلوريان فيرتز.

وجاءت دكة بدلاء ليفربول كالتالي:

مامارداشفيلي، وودمان، إندو، كييزا، جونز، جاكبو، روبرتسون، نيوني، نجوموها.