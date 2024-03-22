استشهاد المنفذ.. إصابة 7 جنود إسرائيليين وإطلاق نار على حافلة مستوطنين في رام الله

وكالات

أصيب نحو 7 جنود إسرائيليين بجروح في اشتباكات مع فلسطيني هاجم حافلة مستوطنين غرب رام الله، مؤكدا أن جروح اثنين من الجنود المصابين خطيرة، فيما استشهد منفذ العملية.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، استشهاد الفلسطيني الذي نفذ عملية إطلاق النار على حافلة المستوطنين، بعد عملية تمشيط بالطائرات الحربية استمرت نحو ساعة للبحث عنه، وتبادل إطلاق النار، دون تقديم معلومات عن هوية المنفذ، لكن البعض تداول على مواقع التواصل أن منفذ العملية هو الشهيد مجاهد بركات منصور من قرية دير ابزيع في رام الله.

🚨 إعلام إسرائيلي 🚨



إصابة 7 جنود في اشتباكات مع مسلح فلسطيني أعقبت هجومه على حافلة للمستوطنين غرب رام الله pic.twitter.com/Jwy8xSHbmc — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) March 22, 2024

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية وشهود عيان فلسطينيون، أن قوات جيش الاحتلال أخلت مصابين من المكان.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد نقلت عن جيش الاحتلال أن الحافلة تعرضت لإطلاق نار من مسلح أو أكثر في وادٍ متاخم لمستوطنتي دوليف وطلمون المقامتين على أراضي القرى الفلسطينية هناك.

ودفع جيش الاحتلال الاسرائيلي بتعزيزات لقواته بين قريتي دير بزيع وكفر نعمة غربي رام الله عقب العملية.

تغطية صحفية: رغم حصاره ل٣ ساعات.. مـــقاوم يطلق النار مجدداً تجاه قوات الاحتلال قرب مستوطنة "دوليف" غرب رام الله. pic.twitter.com/uGhSffi5Cg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 22, 2024

مواجهات في طوباس

وقبل ذلك اندلعت في وقت مبكر اليوم، مواجهات مسلحة في مدينة طوباس بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي نفذت اقتحامات ليلية جديدة في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وأكدت كتائب القسام بالضفة الغربية، أن مقاتليها تصدوا لاقتحامات الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس بطولكرم وطوباس ومخيم عقبة جبر بأريحا.

وأضافت كتائب القسام بالضفة -في بيان- أن مقاتليها نفذوا عمليات إطلاق نار استهدفت حشودا لقوات الاحتلال ومواقع مستحدثة شمال ووسط الضفة الغربية المحتلة، كما تمكنوا من استهداف عدد من الآليات بعبوات ناسفة، وحققوا فيها إصابات مباشرة.