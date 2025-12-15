إعلان

قائد الجيش اللبناني يؤكد أن الهدف الأساسي للمؤسسة العسكرية هو تأمين الاستقرار

كتب : مصراوي

10:29 م 15/12/2025

العماد رودولف هيكل

(د ب أ)

أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، خلال جولة ميدانية لعدد من السفراء والقائمين بأعمال السفارات والملحقين العسكريين، نظمتها قيادة الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، للاطلاع على تطبيق المرحلة الأولى من خطة الجيش في قطاع جنوب الليطاني، أن الهدف الأساسي للمؤسسة العسكرية هو تأمين الاستقرار.

وبحسب بيان صادر عن قيادة الجيش، أكد العماد هيكل:"أن الهدف الأساسي للمؤسسة العسكرية هو تأمين الاستقرار، فيما يستمر الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية بالتزامن مع الاعتداءات المتواصلة"، مشيرًا إلى أن هدف الجولة تأكيد التزام الجيش بتطبيق القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، وتنفيذ المهمات الموكلة إليه، وذلك رغم الإمكانات المحدودة.

ورحّب العماد هيكل بالحاضرين، معربًا عن تقديره للدول الشقيقة والصديقة التي يمثّلونها، نظرًا لما تبديه من حرص على لبنان.

وأشار إلى أن الأهالي، كما جميع مكونات المجتمع اللبناني، يثقون بالجيش.

العماد رودولف هيكل قائد الجيش اللبناني الجيش اللبناني

