مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في الصومال

مصراوي

علقت وزارة الخارجية المصرية على الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية "مقديشو".

وفي بيان لها السبت، قالت الخارجية، إن مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في مقديشو، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، وفقا لما أعلنته الخارجية.

وأعربت جمهورية مصر العربية، عن تضامنها ودعمها الكامل لدولة الصومال الشقيقة، في مواجهة محاولات زعزعة استقرارها وسلامتها، مؤكدةً إدانتها الشديدة لكافة صور العنف والتطرف والإرهاب، ومطالبةً بتضافر الجهود الدولية للتصدي لها وتجفيف منابعها.