الأردن: تركيب إسرائيل حواجز حديدية على 3 أبواب للمسجد الأقصى خطوة خطيرة ومرفوضة

عمان (د ب ا)

أدانت المملكة الأردنية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تركيب حواجز حديدية على ثلاثة من أبواب المسجد الأقصى / الحرم القدسي الشريف، في خطوة خطيرة ومرفوضة.

وحذّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني سفيان القضاة من استمرار سلطات الاحتلال بفرض إجراءاتها المستهدفة فرض السيطرة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، مؤكداً ضرورة ضمان الوصول الحر وغير المقيد للمسجد، باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دونماً.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، تأكيده مجددا على أنه ليس لإسرائيل سيادة على القدس الشرقية المحتلة، وأنها لا تملك فرض أي قيودٍ تُعرقل دخول المصلين إلى المسجد، مشدداً على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى كافة وتنظيم الدخول إليه.

وشدد على أن الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك، هي خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي.