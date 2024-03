انتحار عائلة بشكل جماعي من الطابق الـ21 في إندونيسيا (فيديو)

(مصراوي)

شهدت أندونيسيا حادثة يُشتبه أنها انتحارًا جماعيًا، لقت فيها أسرة كاملة حدفها.

حسب تحقيقات الشرطة في الحادث، ربط الأب والأم وأولادهما الاثنين أيديهما ببعض من خلال حبل وألقوا أنفسهم من الطابق الـ 21 من برج "تولك إنتان تاور" في جاكرتا بمنطقة بينجارينجان.

ورصدت كاميرا المصعد الأب البالغ من العمر 52 عامًا وزوجته صاحبة الـ50 عامًا وابنتهما 15 عامًا وابنهما 13 عامًا وهو يصعدون إلى الطابق الـ21 بشكل طبيعي.

وتشتبه الشرطة أن الحادث انتحارًا جماعيًا.

Mass Suicide in Indonesia

A family of 4 people jumped from the top of a building. 😲🧐 pic.twitter.com/g8MF3Vp68H