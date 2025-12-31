التعليم العالي تعلن حصاد أداء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ خلال 2025

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية رواد الأعمال والمبتكرين؛ إيمانًا منها بدورهم المهم في بناء مستقبل الوطن، وأنهم قادرون على تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى تهيئة بيئة محفزة على الابتكار والتميز؛ مما يسهم في بناء قاعدة علمية وتكنولوجية قادرة على دفع الاقتصاد الوطني نحو التقدم المستمر.

وثمن الوزير الدور الحيوي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم الطلاب النابغين، والباحثين، والمبتكرين، من خلال تمويل أفكارهم وتطويرها؛ بما يسهم في تحويلها إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية، مشيرًا إلى أن الصندوق يسهم أيضًا في خلق فرص تسويقية للأفكار المبتكرة، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للنابغين من الطلاب للدراسة في الجامعات المصرية المتميزة.

وأشار الدكتور تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى أن عام 2025 شهد تنظيم عدد من المسابقات والبرامج الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، أبرزها ختام المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين ضمن برنامج iClub 2025، وإطلاق الدورة الخامسة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بمشاركة 260 باحثًا من 46 جامعة ومعهدًا ومركزًا بحثيًا، إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني للصندوق لتلقي المقترحات والاستفسارات.

وأضاف الدكتور تامر حمودة أن الصندوق واصل خلال عام 2025 تعزيز التعاون مع الجهات المختلفة لدعم الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتطبيق، عبر توقيع بروتوكولات مع الأكاديمية العسكرية المصرية، ومؤسسة مصر الخير، والمركز القومي للبحوث، ووزارة البيئة، وإطلاق المعسكر الافتراضي Innopreneur لريادة الأعمال، لدعم المبتكرين والشركات الناشئة، وبناء منظومات ابتكار بالجامعات، وربط المخرجات البحثية بالصناعة وأهداف التنمية المستدامة.

كما تابع الصندوق أعمال المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وانتهى من مرحلة تقييم التحالفات المتقدمة وإعلانها، كما شارك في دعم برنامج BEReady التابع للمبادرة، وعقد شراكات إستراتيجية مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتنظيم IRC Expo تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، ومع بنك المعرفة المصري لتعزيز منظومة الابتكار والمعرفة.

وقام الصندوق بإنتاج برامج مرئية ومسموعة لتسليط الضوء على دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم الابتكار وريادة الأعمال، أبرزها برنامج كاستينج جامعات، والمسلسل التلفزيوني MIDTERM الجاري تصويره، كما أطلق برنامج ISF Ride التوعوي، الذي ينفذ جولات داخل الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية؛ لتعريف الطلاب والباحثين بفرص تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناشئة وربطهم ببرامج الدعم والتدريب والتمويل، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

وأطلق الصندوق خلال 2025 عدة برامج لدعم الطلاب والابتكار، أبرزها برنامج المنح الدراسية GSS بالتعاون مع 9 جامعات مصرية، وتم منح 140 منحة منذ بدء البرنامج، و45 منحة هذا العام، كما أطلق برنامج دعم مشروعات التخرج الريادية "مشروعك... شركتك الناشئة" لدعم طلاب السنة النهائية ماليًا وتقنيًا لتحويل مشاريع تخرجهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، بمشاركة 75 جامعة ومعهدًا و428 فكرة ابتكارية، بالإضافة إلى البرنامج التدريبي لإعداد كوادر الابتكار بالجامعات المصرية، لإعداد فرق قادرة على قيادة منظومة الابتكار وتحويل المخرجات البحثية إلى حلول وشركات ناشئة، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري وشركة كلاريفيت، بمشاركة 400 متدرب من 80 جامعة ومعهدًا ومركزًا بحثيًّا، و200 مبادرة وخطة ابتكارية، فضلا عن دعم فرق الجامعات في البطولة الإفريقية والعربية للبرمجة (ACPC 2025).

وأطلق الصندوق مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة (مسار الباحثين) لتمكين الباحثين من تحويل مخرجاتهم العلمية إلى حلول وشركات ناشئة، من خلال بيئة تنافسية تربطهم بجهات التمويل والاحتضان، حيث تم تدريب 200 فريق، وتأهل 71 فريقًا للتصفية الإقليمية، تلاها تأهل 23 فريقًا للمعسكر التدريبي، كما نفذ الصندوق برنامج الاحتضان GEN Z 2024 لدعم الأفكار الابتكارية لطلاب الجامعات وإنشاء شركات ناشئة، بدعم إجمالي يصل إلى 100 مليون جنيه، شمل 53 فريقًا، مع تنفيذ 3 ورش عمل متخصصة، و44 عقد احتضان؛ مما أسفر عن 39 شركة مسجلة، و30 شركة تحت التسجيل، و7 شركات مرشحة للتوسع دوليًا.

كما أطلق الصندوق برنامج "ابدع… انطلق" لدعم المبتكرين ورواد الأعمال من ذوي الإعاقة، لتوفير التدريب المتخصص، والإرشاد، والدعم الفني لتطوير النماذج الأولية، وفرص الاحتضان، وربط المشاركين بالتمويل والشركاء الصناعيين، إلى جانب دعم تسجيل الملكية الفكرية ومنصات للعرض، والمشاركة في الفعاليات والمسابقات الوطنية، مع تنفيذ جولات ميدانية لتعريف الطلاب ورواد الأعمال بالمبادرة في الجامعات المصرية على مستوى الأقاليم السبعة، منها عين شمس، والزقازيق، وقنا، والإسكندرية، وبنها الأهلية، وأسوان.

كما نظم الصندوق عددًا من الأنشطة وورش العمل لدعم الابتكار وريادة الأعمال، منها ورشة برنامج R2E بمشاركة 100 باحث من 42 جامعة ومركزًا، وورشة أولمبياد الشركات الناشئة (مسار الباحثين) بمشاركة 23 فريقًا، بالإضافة إلى حدث تفاعلي GEN Z بعنوان Know Yourself, Grow Yourself بالتعاون مع شركة ALx، وجلسة تعريفية "أنواع وإجراءات تأسيس الشركات الناشئة" بالتعاون مع مركز "فكرتك شركتك" بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الصندوق أنشأ صندوق المخاطر بقيمة 500 مليون جنيه لدعم وتمويل الشركات الناشئة والتكنولوجية عالية المخاطر، وتحويل الأفكار والمخرجات البحثية إلى منتجات وشركات قابلة للنمو، بما يعزز الاقتصاد المعرفي ويوفر فرص عمل جديدة، كما أطلق الصندوق مبادرة حماية لتمكين المخترعين ورواد الأعمال من تسجيل حقوق الملكية الفكرية محليًّا ودوليًّا، بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية وبنك المعرفة المصري وشركة التميمي؛ لتقديم الدعم الفني والقانوني والتمويلي، وورش التوعية، وربط المبتكرين بجهات التمويل والشركاء الصناعيين.

جدير بالذكر أنه صدر القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء الصندوق؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية رعاية الموهوبين والنوابغ والمُبتكرين ووضع آليات لاكتشافهم، وبناء جيل من الكوادر الشابة المتميزة، ويهدف الصندوق إلى دعم الباحثين والمُبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتحويلها إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة بتهيئة بيئة مُشجعة ومُحفزة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

اقرأ أيضاً:

التعليم تعلن افتتاح 10 مدارس مصرية يابانية جديدة العام الدراسي المقبل

موعد المرحلة الثانية من مشروع الشهادات المهنية الدولية في التدريس للمعلمين

بعد أعطال امتحان البرمجة.. منصة "كيرو" تطمئن طلاب أولى ثانوي