بعد الهجوم على سوريا والعراق.. بريطانيا: أمريكا حليف راسخ وندعم حقها في الرد

وكالات

وصفت بريطانيا الولايات المتحدة، السبت، بأنها حليف "راسخ" وقالت إنها تدعم حق واشنطن في الرد على الهجمات، وذلك بعدما شن الجيش الأمريكي غارات جوية على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان: "المملكة المتحدة والولايات المتحدة حليفتان راسختان. لن نعلق على عملياتهم، لكننا ندعم حقهم في الرد على الهجمات".

وأضاف: "نندد منذ فترة طويلة بنشاط إيران المزعزع للاستقرار في أنحاء المنطقة، بما في ذلك دعمها السياسي والمالي والعسكري لعدد من الجماعات المسلحة".

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية مساء الجمعة، ضربات جوية عنيفة على مناطق في سوريا والعراق واليمن، انتقامًأ للهجوم الذي ضرب قاعدة أمريكية في الأردن في الثامن والعشرين من يناير، وتسبب في مقتل 4 جنود.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن الضربات الجوية تسببت بمقتل وإصابة 10 أشخاص على الأقل من الفصائل المسلحة من جنسيات مختلفة، أغلبهم من العناصر الموالية لإيران.