الهلال الأحمر الفلسطيني: مصير الطفلة هند وفريق الإنقاذ لا يزال مجهولًا

القاهرة - مصراوي

بعد مرور أكثر من 110 ساعة، لا يزال مصير الطفلة هند وفريق الهلال الأحمر الفلسطيني الذي خرج لإنقاذها في مدينة غزة مجهولًا.

وفي بيان صدر عن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم السبت، قال إن أكثر من 110 ساعات مرت ولا يزال مصير فريق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني يوسف زينو وأحمد المدهون الذين خرجوا لإنقاذ الطفلة هند البالغة من العمر 6 سنوات مجهولا.

وتساءلت الجمعية: "‎‏أين هند ؟ أين يوسف وأحمد؟ نريد أن نعرف مصيرهم".

وكان طاقم إسعاف من الهلال الأحمر، قد تحرك الإثنين الماضي، لإنقاذ الطفلتين "ليان (15 عاما) وهند (6 سنوات)، بعد محاصرتهما بدبابات الجيش الإسرائيلي وجنوده، داخل مركبة تواجدتا فيها مع أفراد أسرتهما، بحسب بيان سابق صدر عن الجمعية.

وقال عدد من طواقم الجمعية، في مقطع فيديو نشر الثلاثاء ، إن مكان الحادث بمدينة غزة، قرب محطة "فارس" للوقود (غرب المدينة).

كما أعلنت الجمعية، استشهاد الطفلة ليان، حينما كانت "تتحدث على الهاتف مع طاقم الهلال، طالبة النجدة، فيما بقيت هند محاصرة داخل المركبة التي تحيط بها دبابات الاحتلال وجنوده".

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، أسفر عن ارتقاء 27 ألفا و131 شهيدا، وإصابة 66 ألفا و287 اخرين، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.