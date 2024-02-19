خروج طاقم سفينة بريطانية منها بعدما استهدفها الحوثيون

لندن - (د ب أ)

خرج طاقم سفينة تجارية بريطانية منها بعدما استهدفتها الصواريخ في البحر الأحمر، حيث يعرقل المسلحون الحوثيون التجارة منذ أشهر.

وقال أحد مسؤولي شركة "جي إم زد شيب مانجمنت" في لبنان في رسالة عبر البريد الإلكتروني لوكالة بلومبرج للأنباء، إن الضربات على رابيمار، وهي سفينة شحن صغيرة نسبيا، استهدفت غرفة المحرك ومقدمة السفينة.

وأضاف المسؤول أنه لا يوجد تقارير عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم الجاري نقله إلى جيبوتي. وقالت البحرية البريطانية إن هذه السفينة مازالت تتلقى مساعدة عسكرية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم إجبار الطاقم فيها على الفرار منذ بدأت جماعة الحوثي هجماتها في نوفمبر الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحوثيين يحيي سريع، في بيان صحفي نشره على حسابه بمنصة "إكس" اليوم، "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية، حيث استهدفت السفينة البريطانية رابيمار في خليج عدن وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".

وأشار إلى "إصابة السفينة إصابة بالغة ما أدى إلى توقفها بشكل كامل" ، لافتا إلى أنه "نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن" ، مؤكدا حرصهم خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان.

وأكد أن " القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية وتنفيذ المزيد من العمليات النوعية ضد كافة الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن العزيز وتأكيدا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني".

وشدد على "أن عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار على قطار غزة".