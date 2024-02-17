نتنياهو يؤكد على العملية العسكرية في رفح حتى وإن تم الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى

بي بي سي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي سوف ينفذ عملياته في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة حتى لو تم التوصل لاتفاق للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده السبت، أن المنتقدين الذين يطالبون إسرائيل بعدم القيام بعمل عسكري في رفح فإنهم يطالبونها "بخسارة الحرب".

وتواجه إسرائيل دعوات متزايدة بما في ذلك من أقرب حلفائها الولايات المتحدة لوقف إرسال قواتها إلى رفح، والتي تضيق بنحو مليون ونصف فلسطيني نزحوا من مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ بدء الحرب.

ويصر جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنه يعمل لنقل المدنيين من المنطقة بهدف تقليل الخسائر البشرية، لكنه لم يكشف عن التفاصيل الدقيقة لخطة الإخلاء.

وعُقدت محادثات في العاصمة المصرية القاهرة لمحاولة التوسط لوقف القتال، في حين تشعر وكالات الإغاثة بقلق متزايد بشأن نقص الغذاء والماء والدواء في قطاع غزة.

وقال نتنياهو إنه "لن يتم التوصل إلى أي تسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة"، كما رفض مطالب التي قدمتها حماس خلال عملية التفاوض، ووصفها بأنها "سخيفة".

وبالتزامن مع مؤتمر نتنياهو كان آلاف من الإسرائيليين يحتجون في تل أبيب، متهمين حكومة بالتخلي عن الأسرى لدى حماس.

وهتفوا بأن أيدي الحكومة "ملطخة بالدماء" ودعوا إسرائيل إلى التفاوض.