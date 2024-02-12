بي بي سي نيوز عربي تخلي طاقمها الصحفي من غزة عبر معبر رفح

أخلت بي بي سي نيوز عربي طاقمها الصحفي من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بعدما غطى الطاقم الحرب الدائرة هناك لأكثر من أربعة أشهر متواصلة.

وتستمر منصات بي بي سي نيوز عربي في تغطيتها للأحداث في غزة عن كثب عبر باقي فرقها الصحفية في المنطقة.

وسهلت السلطات المصرية عبور الفريق الصحفي المكون من 9 أفراد عبر معبر رفح، بعدما كانت أسرهم قد غادرت القطاع عبر المعبر المصري مع قطاع غزة قبل أسابيع.

ومعبر رفح هو البوابة التي تربط غزة بالعالم، ويستخدم في دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وخروج مصابي الحرب للعلاج في مصر وغيرها من الدول، إضافة إلى الرعايا الأجانب.

وتستعد إسرائيل لشن عملية عسكرية في مدينة رفح الحدودية التي نزح إليها أكثر من مليون شخص بعد دخول القوات البرية الإسرائيلية مناطق شمال ووسط القطاع.

وحذرت الأمم المتحدة ومصر وعدة دول من بينها الولايات المتحدة إسرائيل من شن هجوم على رفح باعتباره قد يتسبب في ما وصفته "بالكارثة" في المدينة المكتظة بالمدنيين.

وتقول إسرائيل إنها تجهز خطة إجلاء للمدنيين في رفح دون إفصاح عن وجهتهم، قبل بدء العملية التي تقول إنها ضرورية لتحقيق أحد أهداف الحرب، بالقضاء على حركة حماس وتحرير الأسرى.