القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف زورقين وصواريخ كروز في اليمن

واشنطن - (بي بي سي)

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن قواتها نفذت في العاشر من فبراير ضربات على زورقين مسيّرين، وثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن شمال مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.

وأوضحت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية حددت أماكن الزوارق والصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مشيرة إلى أنها كانت تمثل "تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة" وتعاملت معها.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا بتنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، في محاولة لردع الجماعة عن تنفيذ مزيد من الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر بحسب ما أعلن البلدان.