حركة الجهاد تبارك الضربة اليمنية بتل أبيب

وكالات

قالت حركة الجهاد الإسلامي إنها "تبارك الضربات التي ينفذها أبطال اليمن ضد أهداف داخل الكيان الصهيوني ومنها ضربة اليوم بقلب تل أبيب".

وأصيب إسرائيليون جراء سقوط صاروخ أطلق من اليمن على منطقة يافا قرب تل أبيب فجر اليوم السبت، حيث دوت صافرات الإنذار في مناطق عدة بإسرائيل.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن الجيش يحقق في سبب الفشل باعتراض الصاروخ اليمني الذي انفجر بتل أبيب وخلف 30 مصابا، وقالت صحيفة هآرتس إن فرق الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي ولفسون وإيخلوف إثر سقوط الصاروخ اليمني.