لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حركة الجهاد تبارك الضربة اليمنية بتل أبيب

10:50 ص السبت 21 ديسمبر 2024

اطلاق صواريخ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
قالت حركة الجهاد الإسلامي إنها "تبارك الضربات التي ينفذها أبطال اليمن ضد أهداف داخل الكيان الصهيوني ومنها ضربة اليوم بقلب تل أبيب".

وأصيب إسرائيليون جراء سقوط صاروخ أطلق من اليمن على منطقة يافا قرب تل أبيب فجر اليوم السبت، حيث دوت صافرات الإنذار في مناطق عدة بإسرائيل.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن الجيش يحقق في سبب الفشل باعتراض الصاروخ اليمني الذي انفجر بتل أبيب وخلف 30 مصابا، وقالت صحيفة هآرتس إن فرق الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي ولفسون وإيخلوف إثر سقوط الصاروخ اليمني.

حركة الجهاد الإسلامي تل أبيب الكيان الصهيوني اطلاق صاروخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قتلى وعشرات المصابين.. طبيب خليجي يدهس المارة في سوق عيد الميلاد بألمانيا (تغطية خاصة)