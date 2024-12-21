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الجيش الإسرائيلي يقول إنه فشل في اعتراض مقذوف أطلق من اليمن

10:38 ص السبت 21 ديسمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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تل أبيب- (د ب أ)

قال الجيش الإسرائيلي، إنه فشل خلال الليل في محاولة اعتراض مقذوف أطلق من الأراضي اليمنية التي تبعد نحو ألفي كيلومتر.

وقال الجيش اليوم السبت، إن عدة أشخاص أصيبوا بعد سقوط المقذوف في تل أبيب.

وقال الجيش على تطبيق تليجرام إن صفارات الإنذار من الغارات الجوية دوت في وسط إسرائيل بما في ذلك تل أبيب خلال الليل.

وقصفت إسرائيل أول أمس الخميس موانئ رئيسية في اليمن وكذلك عاصمة البلاد صنعاء، ردا على الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي.

ومنذ أكثر من عام، يواصل الحوثيون المدعومون من إيران هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

كما تواصل الجماعة شن هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدفت تل أبيب وخلفت خسائر بشرية ومادية.


الجيش الإسرائيلي تل أبيب اليمن
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