بوتين: موسكو أجلت 4 آلاف مقاتل إيراني من سوريا إلى طهران

(وكالات)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن موسكو أجلت 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم الروسية في سوريا إلى إيران، موضحا أن ذلك جاء بطلب من طهران.

وأوضح بوتين، أن جزء من القوات المحسوبة على إيران غادر إلى لبنان وآخر إلى العراق.

وتابع بوتين، أن "روسيا تدخلت عسكريا في سوريا لمنع نشوء كيان إرهابي فيها، بحسب زعمه، مضيفًا أن روسيا حققت أهدافها في سوريا.

وأشار بوتين، إلى تفكير روسيا بشأن مستقبل قواعدها في سوريا، موضحا أن ذلك يأتي انطلاقا من تصرفات السلطات الحالية هناك.

وقال بوتين، إنه موسكو لا تعلم حى الآن مدى حاجتها إلى قواعدها في سوريا وما الذي يمكن أن تقدمه.