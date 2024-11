إيلون ماسك يرد على تلميح بايدن بمثلية أنصار ترامب (فيديو)

(وكالات)

رد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بسخرية على تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أبدى فيه رأيًا ناقدًا بشأن أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، ملمحًا إلى أن بعضهم "يستحق تأديبًا بدنيًا على المؤخرة". وهو ما فسره البعض بمحاولة اتهامهم بالمثلية.

وكتب ملك منصة "إكس"، والداعم المعروف لترامب، تعليقًا عبر حسابه الشخصي "لقد اتهمني بالمثلية والآن يريد بايدن لمس مؤخرتي".

وكان المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، تيم والز، قد أدلى بتصريح أثار الجدل سابقًا، مشيرًا إلى ماسك بتلميح ساخر عن دوره كملياردير في الانتخابات، وقال مازحًا: "هذا الرجل المثلي، انظروا، حصل على تخفيض ضريبي هائل"، وهو ما أعقبه اعتذار من حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس..

He called me “gay” and now he wants to touch my ass 🤣🤣🥲🥲 https://t.co/qH2wigqd32