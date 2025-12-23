الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم بالاعتداء جنسيًا على طفلة بالسجن المشدد 3 سنوات.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد جمال محمود عامر والمستشار محمد سالم بسيوني وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

تفاصيل الاعتداء الجنسي على طفلة

ترجع وقائع القضية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد بورود بلاغ من ربة منزل تتهم شخص بالتعدي جنسيًا على طفلتها.

وتبين من التحريات خروج طفلة عمرها 13 سنة من منزلها في منطقة برج العرب عقب خلاف مع أسرتها وجلوسها في حديقة عامة بمفردها في حالة حزن وبكاء لحاجتها شراء طعام بعدما ضاعت منها النقود.

ووفقًا لأرواق القضية، أبصر المتهم "م.أ.م" الطفلة وسألها عن سبب بكائها، لتخربه أنها ضلت الطريق إلى المنزل، فأوهها بمساعدتها وتوصيلها إلى أسرتها إلا أنه استدرجها إلى طريق نائي بعيد عن أعين المارة وهددها بسلاح أبيض وتعدي عليها جنسيًا وتركها وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم، وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.