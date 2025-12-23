العراق يعلن توقف كامل إمدادات الغاز الإيراني لتشغيل المحطات الكهربائية

بغداد - (د ب أ)

أعلن متحدث عراقي، الثلاثاء، أن إمدادات الغاز الإيراني لتشغيل المحطات الكهربائية في العراق توقفت بشكل كامل بسبب ظروف طارئة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ضخ الغاز الإيراني متوقف بالكامل، وخسارة المنظومة الكهربائية ما بين 4000 إلى 4500 ميجاوات نتيجة توقف بعض الوحدات التوليدية وتحديد أحمال وحدات أخرى بمحطات الإنتاج، مما أثر على ساعات التجهيز في البلاد".

وأضاف أن "الجانب الإيِراني أرسل برقية أشعر فيها وزارة الكهرباء بتوقف ضخ الغاز بشكل كامل لظروف طارئة وأن الوزارة لجأت إلى الوقود البديل المحلي بالتنسيق مع وزارة النفط لتجهيز محطات الكهرباء".

وأوضح أن معدلات "الإنتاج تحت السيطرة، ولا تزال المحطات عاملة رغم تأثر البعض منها بنقص الغاز وأن وزارة الكهرباء استعدت لذروة الأحمال الشتوية من خلال عمليات الصيانة والتأهيل والتوسعة الجارية في محطات توليد الكهرباء وهنالك تنسيقاً مع وزارة النفط لسد الحاجة المحلية لحين عودة ضخ الغاز المستورد".

ويخطط العراق لرفع مستويات إنتاج الغاز في البلاد بالتعاون مع شركات عالمية أبرزها المشروع العملاق مع شركة توتال إنرجي الفرنسية وشركات أجنبية أخرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز بحلول عام 2028.