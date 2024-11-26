يديعوت أحرونوت: إسرائيل بحاجة "ملحة" للتوصل لاتفاق وقف نار مع لبنان

(مصراوي)

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"العبرية، نقلًا عن مصادر مطلعة أن إسرائيل بحاجة ملحة إلى التوصل إلى اتفاق مع لبنان بهدف تخفيف الضغط على قوات الاحتياط الإسرائيلية التي تُستنزف في العمليات العسكرية في قطاع غزة.

ووفقًا للصحيفة العبرية، سيساعد التوصل إلى تسوية مع لبنان على فصل جبهتي غزة ولبنان، مما يعزل حركة حماس ويجعلها وحدها في ساحة المعركة دون دعم خارجي.

وأفادت الصحيفة بأن بعض الوزراء في حكومة نتنياهو أشاروا إلى أن هناك أسبابًا معقدة وسرية تدفع إسرائيل إلى اتخاذ خيار التسوية مع لبنان رغم العيوب الواضحة لهذا الاتفاق، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

في المقابل، أظهر استطلاع رأي أجرته القناة 14 العبرية أن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين، سواء من اليمين أو اليسار، فضلاً عن غالبية ناخبي الائتلاف الحاكم، يعارضون اتفاق التسوية مع لبنان أو أي وقف لإطلاق النار مؤقت.

وتأتي هذه المعارضة في وقت حساس يعاني فيه الجيش الإسرائيلي من أزمة داخلية تهدد استقرار موقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي كان يدعو لاستمرار الحرب.

ويتضمن الاتفاق المقترح وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، يتم خلالها انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيًا من جنوب لبنان، فيما يتولى الجيش اللبناني مهمة الانتشار في المناطق الحدودية. كما يُطالب حزب الله بنقل أسلحته الثقيلة إلى شمال نهر الليطاني.