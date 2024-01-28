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BBC

الاحتلال يزعم قتل آلاف المقاومين في غزة واستسلام آخرين

06:52 م الأحد 28 يناير 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت،

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مصراوي

قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن هناك ثمنا يدفعونه وهذا جزء من الحرب، مؤكدا أن الجيش لن يتوقف.

وزعم جالانت أن قوات الاحتلال قتلت آلاف المقاومين في غزة وأن هناك آلاف استسلموا في القطاع، موضحا أن عليهم القضاء على حماس.

وأشار جالانت إلى أن هناك نتيجة واحدة لهذه الحرب وهي تقويض القدرات العسكرية لحماس، مشددا على أن الجيش لن يتخلى عن الأسرى، لافتا إلى أن عمليته العسكرية في غزة تجبرهم على التفاوض.

يوآف جالانت المقاومة حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي

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