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BBC

بعد شهرين من التوقف.. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عودة خدماته بمدينة غزة

08:37 م الأحد 14 يناير 2024

الهلال الأحمر الفلسطيني

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مصراوي

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها، اليوم الأحد، إعادة تفعيل خدمات الإسعاف والطوارئ في محافظة غزة بعد توقفها قسرا منذ نحو شهرين جراء محاصرة الاحتلال الإسرائيلي مركز اسعاف غزة ومستشفى القدس.

وأشارت الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن الجمعية قامت بتعزيز خدماتها الإسعافية في محافظة شمال غزة بمركبات إسعاف اضافية، لاسيما وأن الاحتلال دمر مركبات الإسعاف هناك بعد اقتحامه مركز إسعاف ‫جباليا قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وكان المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، قال إن 30 مستشفى من أصل 36 في غزة خرجت عن الخدمة.

وأكد في تصريحات تلفزيونية لقناة "الحدث" أن أعداد الجرحى في غزة أكبر بكثير من قدرة النظام الصحي، موضحا أن 60 ألف جريح في القطاع بينهم حالات خطرة

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا على المساعدات ويتحكم في عدد الشاحنات.

حرب غزة الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفيات غزة

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