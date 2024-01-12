مسؤول بالبنتاجون: الضربات ضد مواقع الحوثيين في اليمن انتهت



مصراوي

قال مسؤول عسكري أمريكي: القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في حالة استنفار.

وتابع المسؤول العسكري، خلال حديثه لقناة الجزيرة، "بدأنا شن ضربة ضد مواقع الحوثيين في اليمن تشارك فيها سفن وطائرات حربية وغواصات".

وأضاف، قمنا بشن ضربات ضد عدة مواقع للحوثيين في اليمن بالتعاون مع القوات البريطانية.

وأوضح أن الضربات الأمريكية البريطانية ضد مواقع الحوثيين في اليمن أصابت أهدافها، إذ استهدفت مواقع رادار ومنصات مسيرات وصواريخ ومواقع رصد ساحلية.

وأوضح أن الضربات ضد مواقع الحوثيين في اليمن انتهت ولكن نحتفظ بحق الرد إذا تواصلت التهديدات.

سبق وقال مراسل قناة الجزيرة، إن 4 انفجارت عنيفة هزت العاصمة اليمنية صنعاء.

بينما سمع دوي 5 انفجارات عنيفة في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة من الضربات الجوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن.

وقالت وكالة رويترز عن شهود عيان: استنفار في مدينة الحديدة اليمنية مع إخلاء القوات الحوثية مواقع ومعسكرات في المنطقة.

بينما أعلن رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله الحوثيين، أن مدينة الحديدة تشهد غارات عنيفة.

وفي وقت سابق قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الشرق الأوسط، يستعد لضربات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على مواقع جماعة أنصار الله "الحوثيون".

وتابعت الصحيفة أن هذا جاء بعدما تحدت الجماعة، الإنذار الذي وجه لها بوقف هجماتها على السفن العابرة للبحر الأحمر التابعة لإسرائيل أو تدعمها، بإطلاق العشرات من الصواريخ والطائرات المسيرة في الثلاثاء الماضي

وأبلغ دبلوماسيون غربيون، المسؤولين التنفيذيين البحريين أن الأهداف من المرجح أن تشمل مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار والرادارات ومستودعات الأسلحة حول مدينتي الحديدة وحجة اليمنيتين.