بلينكن يدعو علييف إلى التوقف عن مزيد من الأعمال القتالية في ناجورنو قرة باغ
واشنطن - (د ب أ)
دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رئيس أذربيجان إلهام علييف إلى التوقف عن المزيد من الأعمال القتالية في إقليم ناجورنو كاراباخ.
وقال بلينكن في منشور عبر حسابه على "إكس" صباح: "تحدثت إلى الرئيس الأذربيجاني علييف اليوم (الثلاثاء) لحثه على الامتناع عن المزيد من الأعمال القتالية في ناجورنو كاراباخ والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق دون تأخير".
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