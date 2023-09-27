بلينكن يدعو علييف إلى التوقف عن مزيد من الأعمال القتالية في ناجورنو قرة باغ

واشنطن - (د ب أ)

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رئيس أذربيجان إلهام علييف إلى التوقف عن المزيد من الأعمال القتالية في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وقال بلينكن في منشور عبر حسابه على "إكس" صباح: "تحدثت إلى الرئيس الأذربيجاني علييف اليوم (الثلاثاء) لحثه على الامتناع عن المزيد من الأعمال القتالية في ناجورنو كاراباخ والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق دون تأخير".