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BBC

بلينكن يدعو علييف إلى التوقف عن مزيد من الأعمال القتالية في ناجورنو قرة باغ

12:23 م الأربعاء 27 سبتمبر 2023

انتوني بلينكن

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واشنطن - (د ب أ)

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رئيس أذربيجان إلهام علييف إلى التوقف عن المزيد من الأعمال القتالية في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وقال بلينكن في منشور عبر حسابه على "إكس" صباح: "تحدثت إلى الرئيس الأذربيجاني علييف اليوم (الثلاثاء) لحثه على الامتناع عن المزيد من الأعمال القتالية في ناجورنو كاراباخ والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق دون تأخير".

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