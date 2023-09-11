ليبيا تعلن الحداد 3 أيام بعد مقتل 150 شخصًا جراء العاصفة دانيال

وكالات

أعلنت مصادر طبية ليبية، اليوم الاثنين عن ارتفاع عدد ضحايا العاصفة دانيال التي تضرب مدن شرق ليبيا، منذ أمس الأحد، إلى 150 قتيلاً على الأقل غمرتهم السيول والفيضانات، حسبما ذكرت "العربية".

وقالت مصادر حكومية وشهود اليوم الاثنين إن العاصفة دانيال، القادمة من البحر المتوسط، اجتاحت شرق ليبيا وألحقت أضرارًا بعدد من المنازل والطرق.

وأعلنت الحكومة الليبية حدادًا لمدة 3 أيام، وتنكيسًا للأعلام، عقب إعلان مدينة درنة منطقة منكوبة إثر سقوط أكثر من 150 قتيلاً.

وبيّنت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي سكان المناطق يحاولون الحصول على المساعدة وهو يقفون على أسطح سياراتهم بينما بعدما تقطعت بهم السبل بسبب السيول التي اجتاحت مدن بنغازي وسوسة والبيضاء والمرج ودرنة.

ضرب الإعصار "دانيال"، مساء الأحد، العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق ليبيا مصحوبًا بسقوط أمطار غزيرة.

وغرقت العديد من شوارع البلاد، فيما قامت السلطات الليبية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار.