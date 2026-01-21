إعلان

محافظ القاهرة وسفير الأردن يبحثان تفعيل بنود اتفاقية الصداقة

كتب : أحمد العش

09:26 م 21/01/2026
التقى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، السفير أمجد العضايلة.

وأكد "صابر" خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية بين مصر والأردن والمملكة تاريخيًا وتشهد ازدهارًا وتطورًا حتى أصبحت تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون العربي المشترك.

وتناول اللقاء، وفقًا للبيان، سبل تفعيل بنود اتفاقية الصداقة والتعاون الموقعة بين محافظة القاهرة وأمانة عمان الكبرى في 2015 باعتبارها إطارًا عمليًا لتفعيل التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات على مستوى الإدارة المحلية.

وأوضح "البيان"، تأكيد الجانبين خلال اللقاء على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب في مجالات البنية التحتية، والخدمات المحلية، والإدارة الحضرية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين جودة الحياة في المدن.

وشدد سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، بدوره، على حرص الأردن على العلاقات الراسخة التي تجمعه مع الشقيقة مصر، بتوجيهات من قيادتي البلدين ومتابعة من حكومتيهما، مؤكدا على التطلع لتعزيز الشراكة وتوسيع افاقها بين محافظة القاهرة وأمانة عمان الكبرى، ضمن ما يجمع المؤسسات الاردنية والمصرية الرسمية من تنسيق وتعاون مثمر في شتى الميادين.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة سفير المملكة الأردنية الهاشمية السفير أمجد العضايلة مصر والأردن

