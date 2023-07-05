ليتوانيا: لن ننشر قوات دفاع جوية دائمة للناتو على أرضنا
(وكالات)
صرح رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، باستحالة تكوين قوات دفاع جوية لحلفاء الناتو وانتشارها بشكل دائم على أراضي ليتوانيا حاليا، بسبب مشاكل في احتياطات الأسلحة.
وقال الرئيس في مقابلة مع قناة "بي إن إس": "الانتشار الدائم لوحدة دفاع جوي في بلادنا مستحيل حاليا بسبب نقص احتياطيات الأسلحة".
بالمقابل اقترح نوسودا خطة بدل نشر قوات دفاع جوية دائمة، قائلا: "اقترحنا خيار نشر أنظمة دفاع جوي على مبدأ التناوب، بمعنى أنه يمكن لأعضاء الناتو نشر ما بمقدورهم نشره وإرساله إلى ليتوانيا".
وأشار إلى أنه منذ عدة سنوات تم تنظيم دوريات في المجال الجوي لدول البلطيق، التي ليس لديها طيران خاص بها لهذا الغرض. ويتحكم حلفاء الناتو في سمائهم. منذ عام 2004، على أساس التناوب، حيث كان مقاتلو الدول الأعضاء في التحالف متمركزين في قاعدة زوكنيا الجوية الليتوانية. وفي عام 2014، تم وضع الجزء الثاني من المهمة في قاعدة أوماري الجوية في إستونيا.
وكان وزير الدفاع الألمانى بوريس بيستوريوس، قد أعلن نهاية يونيو المالضي، أن بلاده مستعدة لنشر حوالى 4 آلاف جندي في ليتوانيا مقابل 850 حاليا لتعزيز الجانب الشرقي لحلف "الناتو".
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