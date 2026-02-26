إعلان

وصول قافلة يعتقد أنها تقل دبلوماسيين إيرانيين إلى سفارة عمان في جنيف

كتب : مصراوي

11:15 ص 26/02/2026

سفارة عمان في جنيف

جنيف- (أب)

وصلت قافلة يعتقد أنها تقل دبلوماسيين إيرانيين إلى سفارة عمان في جنيف من أجل المباحثات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وشاهد مراسل وكالة أسوشيتد برس (أب) القافلة وهي تدخل المقر. ويعتقد أن قافلة وصلت في وقت سابق إلى المقر تقل الدبلوماسيين الأمريكيين.

ويلتقى مسؤولو إيران وأمريكا في جنيف من أجل المباحثات النووية، التي تعد آخر فرصة للدبلوماسية، في الوقت الذي حشدت فيه أمريكا أسطولا من الطائرات والسفن الحربية في الشرق الأوسط للضغط على إيران للقبول باتفاق.

سفارة عمان في جنيف دبلوماسيين إيرانيين إيران وأمريكا المباحثات النووية بين إيران وأمريكا

