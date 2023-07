بسبب ارتفاع الحرارة.. اندلاع النيران في تمثال بوذا وسط معبد في الصين

وكالات

اشتعلت النيران في تمثال بوذا العملاق في مقاطعة قانسو الصينية. وقالت وسائل إعلام محلية إنها نسخة طبق الأصل من نسخة أصلية ترجع إلى عام 425 ميلاديًا، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

A giant Buddha went up in flames in China’s Gansu province. Local media said it was a replica of an original, which dated back to around 425 AD pic.twitter.com/r9sFZ1oMQW

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر اندلاع النيران في التمثال في معبد شاندان بوذا في مقاطعة شاندان في مقاطعة قانسو وهو يحترق.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية تم بناء التمثال في عام 1998 كنسخة طبق الأصل من نسخة أصلية يعود تاريخها إلى حوالي 425 ميلاديًا، وتضرر أثناء الثورة الثقافية.

بعد إطفاء الحريق، بدا أن تمثال بوذا بقي سليما جزئيا ، ولكن تم تدمير العديد من هياكل المعابد.

The Shandan Great Buddha Temple, which has a history of more than 1500 years in the Gansu province of China, was destroyed in a fire. It was seen that the Buddha statue in the temple was heavily damaged in the fire that broke out in the early morning.#China pic.twitter.com/bN2J3Yp6MQ