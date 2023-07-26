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BBC

بسبب ارتفاع الحرارة.. اندلاع النيران في تمثال بوذا وسط معبد في الصين

11:32 ص الأربعاء 26 يوليه 2023

تمثال بوذا

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وكالات

اشتعلت النيران في تمثال بوذا العملاق في مقاطعة قانسو الصينية. وقالت وسائل إعلام محلية إنها نسخة طبق الأصل من نسخة أصلية ترجع إلى عام 425 ميلاديًا، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر اندلاع النيران في التمثال في معبد شاندان بوذا في مقاطعة شاندان في مقاطعة قانسو وهو يحترق.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية تم بناء التمثال في عام 1998 كنسخة طبق الأصل من نسخة أصلية يعود تاريخها إلى حوالي 425 ميلاديًا، وتضرر أثناء الثورة الثقافية.

بعد إطفاء الحريق، بدا أن تمثال بوذا بقي سليما جزئيا ، ولكن تم تدمير العديد من هياكل المعابد.

وتشهد الصين موجة حر شديدة، وسجلت منطقة شينجيانغ غرب الصين درجة حرارة قياسية بلغت أكثر من 52 درجة في وقت سابق من يوليو الجاري، وهي المرة الأولى التي تصل فيها درجة الحرارة في مدينة صينية لـ 52 درجة منذ نحو 60 عامًا.

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