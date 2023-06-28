بالفيديو.. تمساح يطارد صيادًا وسط صرخات الحاضرين
(وكالات):
وهذه الواقعة صورها ميكا كيمبرلين عندما كان يركب دراجة مع عائلته، مشيرا إلى أن التمساح الكبير خرج فجأة من المياه وشق طريقه إلى الرصيف في هيلتون هيد.
وأضاف: "كنا نخبر ابننا البالغ من العمر 9 سنوات أن التماسيح أسرع مما تعتقد وأنه يجب عليه الابتعاد عن البرك. لكنني لم أكن أصدق مدى سرعتها قبل هذا الحادث"، لافتا إلى أن نجله قال له: "أنا أصدقك الآن"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".
وفي الفيديو يظهر التمساح وهو يخرج من الماء، ويطارد الصياد الذي هرب على الفور، فيما علت صرخات الأفراد الآخرين الذين كانوا في الموقع. " target="_blank" rel="noopener noreferrer">اضغط هنا
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