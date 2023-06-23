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الجيش الأوكراني يؤكد مجددا تحقيقه مكاسب جنوبي البلاد

07:32 م الجمعة 23 يونيو 2023
الجيش الأوكراني يؤكد مجددا تحقيقه مكاسب جنوبي البلاد

الجيش الأوكراني

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برلين - (د ب أ):
أكدت القوات المسلحة الأوكرانية مجددا اليوم الجمعة، أنها حققت مكاسب إقليمية محدودة في جنوب البلاد في إطار الهجوم المضاد الحالي.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية أندريه كوفاليف إنه يتعين بشكل عاجل تعزيز القوات الأوكرانية في الأراضي المحررة حول مدينتي بيرديانسك وميليتوبول في منطقة زابوريجيا.

وبحسب وزارة الدفاع، تم إيقاف هجومين روسيين شرقي البلاد.

وفي الوقت ذاته، قالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار على تطبيق تليجرام إن المدافعين الأوكرانيين أوقفوا تقدم العدو في ليمان وكوبيانسك، مؤكدة استمرار القتال العنيف في منطقة دونيتسك الشرقية.

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