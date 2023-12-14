بعثة الاتحاد الأوروبي باليمن: الهجمات الحوثية على السفن تهدد الأمن البحري

صنعاء - (د ب أ)

أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، اليوم الخميس، هجمات الحوثيين الأخيرة بالصواريخ "ويشمل ذلك الهجوم على الناقلة النرويجية "ستريندا".

وقالت البعثة، في بيان صحفي اليوم ، "إن الهجمات المتعددة من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن تهدد الملاحة الدولية والأمن البحري، مما يمثل انتهاكاً جسمياً للقانون الدولي".

وأعتبر البيان "تدخل الحوثيين في الحقوق والحريات الملاحية في المياه حول شبه الجزيرة العربية، أمراً غير مقبول" ، داعيا الحوثيين "للامتناع عن أي تهديدات وهجمات أخرى على خطوط الشحن البحري".

وطالبت البعثة بـ "الإفراج الفوري عن السفينة جالاكسي ليدر وطاقمها الذي يتكون من 25 فرداً، والذين احتجزوا بشكل غير قانوني يوم 19 نوفمبر وهم في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر".

ووفق البعثة ، "تقوض الهجمات على السفن الدولية أمن اليمن، بما في ذلك أمنه الغذائي، إذ أن معظم واردات الغذاء إلى البلاد تمر عبر البحر الأحمر".

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إن "تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذه اللحظة، أكثر من أي وقت مضى، هو أمر حاسم لمواجهة التهديدات أمام السلم والأمن في المنطقة".

وتوعدت جماعة الحوثي ، التي تسيطر على مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، مرات عدة باستهداف أي سفينة تملكها وتديرها شركات إسرائيلية على خلفية ما وصفتها بـ"العدوان الإسرائيلي على غزة".