مستشفى إسرائيلي: استقبلنا 49 جنديًا مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية

مصراوي

قالت مستشفى سوروكا الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إنها استقبلت 49 جنديا إسرائيليا مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس قالت، اليوم الأربعاء، إنها مقاتليها استهدفوا جرافة للاحتلال بقذيفة الياسين 105 في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وكذلك أكدت القسام استهداف دبابتي ميركافا صهيونيتين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة بقذائف الياسين 105.

فيما أعلنت فصائل سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي مخيم الشاطئ وموقع ناحل عوز والحشود العسكرية شرق الزيتون بالصواريخ وقذائف الهاون.

وأشارت سرايا القدس إلى أن عناصرها اشتبكت مع قوة صهيونية راجلة قوامها خمسة جنود من مسافة صفر وأوقعتهم بين قتيل وجريح في محاور التقدم غربي غزة.

وأوضحت سرايا القدس أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة في محاور التقدم بحي الشيخ رضوان في غزة، مؤكدة استهداف آليتين عسكريتين بقذائف "التاندوم" في شارع الجلاء.

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