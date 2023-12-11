إعلان

BBC

دول أوروبية تدعو لفرض عقوبات على حماس ومؤيديها

11:48 ص الإثنين 11 ديسمبر 2023

نتنياهو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

دعت إيطاليا وفرنسا وألمانيا، اليوم الاثنين، إلى فرض عقوبات مخصصة من الاتحاد الأوروبي على حركة المقاومة الفلسطينية حماس ومؤيديها، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

ًوصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، أمس الأحد، أنه أخبر ألمانيا وفرنسا بأنه لا يمكنهم الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال نتنياهو، إنه أوصل لنظيريه الألماني والفرنسي أولاف شولتز وإيمانويل ماكرون، رسالة مفادها أنه لا يمكنهم توقع القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس في الوقت الذي يضغطون فيه على إسرائيل للإسراع في إنهاء حربها في قطاع غزة.

كتب- إسلام لطفي:

أدلى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 في اليوم الثاني لفتح باب التصويت.

وأكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أن الحملة تابعت سير العملية الانتخابية في يومها الأول والساعات الأولى من اليوم الثاني والتي شهدت إقبالاً ملحوظاً من الناخبين وهو ما يؤكد وعي المواطن المصري بالحفاظ على مقدرات وطنه واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، أمس الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين، وتستكمل التصويت خلال اليوم الإثنين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.

بينيامين نتنياهو حماس حركة المقاومة الفلسطينية رئيس الوزراء الإسرائيلي قطاع غزة إسرائيل

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على وقف إطلاق النار في غزة
إطلاق نار واشتباكات عنيفة في محيط موقع عسكري إسرائيلي في نابلس
اليوم.. بدء صرف السكر الحر على بطاقة التموين
سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يرتفع مع بداية التعاملات
إغلاق طريق القصير في البحر الأحمر بسبب الأمطار الشديدة
الانتخابات الرئاسية 2024.. المصريون يختارون رئيسهم المقبل- تغطية خاصة لليوم الثاني
سيول وأمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة
"طوابير" أمام لجنة النادي الأهلي في ثاني أيام انتخابات الرئاسة - صور