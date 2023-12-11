الخارجية الفنلندية تطالب الأمم المتحدة باستخدام نفوذها لإنهاء الحرب في غزة

(مصراوي)

قالت الخارجية الفنلندية، اليوم الاثنين، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يقترب من الانهيار الكامل جراء تدهور الأوضاع.

وحملت الخارجية الفنلندية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية استخدام كل نفوذهما لمنع المزيد من التصعيد في الصراع وإنهاء الأزمة داخل قطاع غزة.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض (الفيتو) الجمعة الماضية ضد مشروع قرار بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، دعا له الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من خلال تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بدعوته مجلس الأمن للانعقاد من أجل البحث في مشروع القرار.

وصوتت 13 دولة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة لغرض إنساني، من أصل 15 دولة.