حماس: لدينا الأدوات اللازمة لمفاجأة جيش الاحتلال في غزة

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال حازم قاسم الناطق باسم حماس، إن المقاومة لديها الأدوات اللازمة لمفاجأة جيش الاحتلال في غزة.

وأضاف الناطق باسم حماس، في تصريحات تليفزيونية، أن التوغل البري للاحتلال في غزة لن يكون نزهة وقادرون على مفاجأته بالمزيد من الضربات، موضحا إن جيش الاحتلال يفشل كل يوم في تنفيذ خططه على الأرض في غزة.

وتابع المتحدث، أن كل عمليات القتل والاغتيال التي مارسها الاحتلال ضد حماس لم تنجح في القضاء على الحركة، موضحا أن وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول دائما التغطية على فشله بتسويق بعض البيانات الكاذبة.

كان وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، قال إن قواتهم جاهزة للانتصار في غزة حتى إن اتخذ الأمر سنة كاملة.

وأشار جالانت اليوم السبت في بيان له، إلى أن هناك معارك ضارية خاضتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مع عناصر المقاومة الفلسطينية، مؤكدا قيامهم بتوسيع عملية التوغل البري في قطاع غزة.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي في بيانه أن حماس تتلقى ضربات قوية من قوات جيش الاحتلال، مشددا على عزمهم على الوصول إلى السنوار والقضاء عليه.