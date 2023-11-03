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بالفيديو.. الاحتلال يستهدف المدنيين على طريق شارع الرشيد في غزة

03:23 م الجمعة 03 نوفمبر 2023

الاحتلال يستهدف المدنيين الأرشيفية

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مصراوي

نفذ الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة على طريق شارع الرشيد بمدينة غزة.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي عائلات فلسطينية على طريق الرشيد بقطاع غزة، كانوا في طريقهم من شمال القطاع إلى جنوبه، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء معظمهم من النساء والأطفال على طول الطريق.

,أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في وقت سابق، بتسيير قافلة في الساعة 4 عصرا لنقل، الجرحى ستسلك شارع الرشيد الساحلي باتجاه معبر رفح وطالبت وزارة الصحة الصليب الأحمر بمرافقة القافلة التي سيتم تسييرها، الرابعة عصرا باتجاه معبر رفح لنقل المرضى من أصحاب الحالات الحرجة.

من جانبه أعلن الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 9257 بينهم 3826 طفلا و2405 نساء والمصابين إلى 23516.

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