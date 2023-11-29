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BBC

انزحوا إلى الجنوب.. جثامين الشهداء تفضح الكذب الإسرائيلي

04:31 م الأربعاء 29 نوفمبر 2023

النزوح ألي جنوب وادي غزة

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كتبت- سارة أبو شادي

"انزحوا إلى جنوب وادي غزة" جملة يرددها الاحتلال وقادته على مدار نحو شهرين، منذ بدء حرب السابع من أكتوبر، لأهالي قطاع غزة ممن يقيمون بمناطق الشمال والوسط، باعتبار أنّ الجنوب هو الأمان الوحيد لهم، وعدم خروجهم نحوه يعني الموت لا محالة.

البعض من العائلات قرر الانصياع خوفًا على صغارها، فخرجت متجهة نحو الوجهة الآمنة التي سردها الاحتلال لهم، لم يخالفوا معايير الأمان التي وضعها، وفور أن وطأت أقدامهم وادي غزة، شعروا أن الخطر بات بعيدًا عنهم، لم يدركوا أن التاريخ شاهدًا على خيانة هذا المحتل لمواثيقه، فاستهدفهم بطائراته وصواريخه بمناطق الجنوب وعلى طرقاته، لتنضم تلك العائلات إلى ذويها من الشهداء ممن رفضوا الخروج نحو الأمان.

يمكن قراءة الملف عبر تقنية الكروس ميديا: انزحوا إلى الجنوب.. جثامين الشهداء تفضح الكذب الإسرائيلي

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