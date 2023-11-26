جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر سكان غزة من التحرك شمالاً

تل أبيب - (د ب أ)

في اليوم الثالث من وقف إطلاق النار في غزة، حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، الليفتنانت كولونيل أفيخاي أدرعي، سكان قطاع غزة مجددًا، من التحرك شمالا.

ووجه أدرعي، في منشور على حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، عدة تعليمات لسكان غزة، حيث قال: "في رسالة متكررة ومهمة لسكان غزة في فترة تعليق الاعمال العسكرية مؤقتًا: تنقلوا إلى جنوب وادي غزة، ولا تحاولوا الانتقال إلى شمال القطاع."

وأضاف: "ممنوع الدخول إلى البحر، وممنوع الاقتراب لمسافة كيلومتر عن الحدود"، مؤكدا: "من أجل سلامتكم، التزموا بهذه التعليمات".

يشار إلى أن وقف القتال لمدة أربعة أيام، هو أول هدنة من نوعها منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، عندما شنت حركة حماس هجوما كبيرا غير مسبوق على إسرائيل.