إعلان

BBC

أبو عبيدة: أحد مجاهدينا هاجم 8 جنود بمستشفى الرنتيسي وأسقطهم بين قتلى وجرحى

06:39 م الخميس 23 نوفمبر 2023

توغل جنود الاحتلال في غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، إنه في اليوم 48 من معركة طوفان الأقصى، يواصل مجاهدو القسام تصديهم للعدوان الصهيوني الغاشم.

وتابع في كلمة للناطق باسم باسم كتائب القسام أبو عبيدة : "وثقنا استهداف 335 آلية عسكرية صهيونية منذ بدء التوغل، و تنوعت الآليات المستهدفة بين ناقلات الجند والدبابات والجرافات، كما واصلنا توجيه الرشقات الصاروخية نحو أهداف متنوعة داخل الكيان الصهيوني".

وأضاف أبو عبيدة: "استهدفنا 33 آلية صهيونية في آخر 72 ساعة، كما أن مجاهدونا نفذوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، عدة عمليات نوعية أوقعت قتلى في قوات العدو بشكل مؤكد".

وأكد أبو عبيدة: "استهدفنا مجموعة راجلة للعدو في بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد، كما أن أحد مجاهدينا هاجم 8 جنود شرق مستشفى الرنتيسي بحي الشيخ رضوان وأرداهم قتلى وجرحى".

أبو عبيدة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى كتائب القسام

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

على 4 دفعات..تسليم الأسرى بين حماس وإسرائيل يبدأ غدا الجمعة