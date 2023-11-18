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أبو عبيدة: سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو إثر استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد

06:27 م السبت 18 نوفمبر 2023

المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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مصراوي
قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، سقط قتلى وجرحى في صفوف العدو إثر استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد.
وتابع أبو عبيدة،اليوم السبت، أن "مجاهدي القسام تمكنوا من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين وتفجير عبوة مضادة للأفراد بجنود الاحتلال جنوب غرب غزة".
وأوضح "إننا فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو"، ومصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولا بعد فقدان الاتصال.
ولفت الناطق باسم كتائب القسام، إلى "أننا دمرنا وأعطبنا منذ صباح اليوم 17 آلية صهيونية في شمال غرب وجنوب غزة".

أبو عبيدة كتائب القسام الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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