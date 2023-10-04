شرطة الاحتلال تكثف الإجراءات الأمنية تزامنًا مع عيد العرش اليهودي

تل ابيب - (بي بي سي)

تستعد الشرطة الإسرائيلية لتأمين إقامة صلاة "بركة الكهنة" مجددا في ساحة حائط المبكى صباح اليوم بمناسبة عيد العرش ومسيرة القدس التقليدية. ومن المتوقع أن يشارك فيها الآلاف. وأغلقت أمام حركة السير الطرق المحيطة بالبلدة القديمة وطرق محورية في أنحاء القدس.

ومنع الجيش الإسرائيلي بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، عددا من موظفي الأوقاف من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى للقيام بأعمالهم هناك صباح اليوم الأربعاء. كما منع الكثير من المقدسيين من الدخول مع احتجاز هويات من يسمح لهم بالدخول إلى المسجد، ومنعهم من التنقل إلا في مناطق محددة، بحسب نفس المصدر.

وفرضت قيود على دخول فلسطينيي الـ48، ودقق في هوياتهم واحتجز بعضها عند بوابات المسجد الخارجية.

واقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأربعاء، الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من القوات الإسرائيلية بحسب تقارير فلسطينية، تزامنا مع عيد العرش، وأخرجت الشرطة المصلين الفلسطينيين.

وتشتمل أنشطة عيد العرش: نزهة صباحية على طول المسارات الطبيعية، وتجمع في حديقة ساكر، وموكب احتفالي عبر شوارع المدينة.

وعززت الشرطة من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة، قبيل مسيرة اليوم التي من المقرر أن تنطلق رسميا الساعة الثالثة عصرا.

وتستمر أيام عيد "العرش" حتى السابع من الشهر الجاري