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BBC

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في قصف قرب الحدود اللبنانية

09:35 م السبت 21 أكتوبر 2023

قصف قرب الحدود اللبنانية

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مصراوي
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين في قصف استهدف موقع تمركزهم بمحاذاة الحدود اللبنانية.
سبق وأن أعلن حزب الله اللبناني اليوم استهداف آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف موجهة، ما أدى إلى تدمير عربة "هامر" مدرعة ودبابة وإسقاط طواقمها بين قتلى وجرحى.
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعرب عن قلقه من محاولات حزب الله اللبناني للتصعيد؛ في سبيل جذب انتباه قوات الاحتلال من الجنوب إلى الشمال.
ومنذ بدء الحرب الجارية على قطاع غزة، استهدفت القوات التابعة لحزب الله آليات وتجمعات لجنود إسرائيليين بصواريخ وقذائف موجهة، ليرد عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي لعدد من القرى في جنوب لبنان.

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الحدود اللبنانية طوفان الأقصى حزب الله الاحتلال الإسرائيلي

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