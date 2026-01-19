إعلان

اليوم.. ندوة فن الفرجة الشعبية ببيت السحيمى

كتب : مصراوي

06:30 ص 19/01/2026

بيت السحيمي

كتب- محمد لطفي

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة ثقافية بعنوان فن الفرجة الشعبية، وذلك اليوم الإثنين 19 يناير، في تمام الساعة السابعة مساءً، ويدير الندوة الناقد محمد الروبي.

وتتناول الندوة فن الفرجة الشعبية بوصفه أحد أهم أشكال الفنون الأدائية التراثية، حيث يعتمد على الارتجال والتلقائية والتفاعل المباشر مع الجمهور، ويُجسد الهوية الثقافية والذاكرة الشعبية من خلال أنماط متعددة، من بينها الأراجوز، وخيال الظل، وصندوق الدنيا. ويتميز هذا الفن بقدرة الفنان الواحد على الجمع بين السرد والغناء والرقص والتمثيل، ناقلًا قضايا المجتمع ومعبرًا عن همومه بروح شعبية ذكية، تعتمد على السخرية والرمزية في التعليق على الواقع، بما يُعزز الروابط الاجتماعية ويُرسخ الذات الثقافية للمجتمع.

مركز إبداع بيت السحيمي شارع المعز صندوق التنمية الثقافية

