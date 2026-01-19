ترامب: حان الوقت لوقف التهديد الروسي لـ جرينلاند



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، على أنه حان الوقت لوقف التهديد الروسي لجرينلاند.

وقال ترامب، إن الدنمارك عاجزة عن فعل أي شيء حيال التهديد الروسي لجرينلاند، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وانتقدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، الأحد، بشدة تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة في إطار الخلاف حول جرينلاند، مؤكدة أن أوروبا لن ترضخ للضغط.

قالت فريدريكسن: "لسنا الطرف الذي يسعى إلى هذا الصراع"، مضيفة أنها ترحب بإشارات مماثلة صدرت عن دول أوروبية أخرى ولا يمكن ابتزاز أوروبا".

كان ترامب قد صعد المواجهة بشأن الجزيرة القطبية، التي قال إنه يريد إخضاعها للسيطرة الأمريكية، من خلال التهديد بفرض رسوم جمركية أعلى على مجموعة من المنتجات، ستظل سارية إلى أن يتم بيع جرينلاند للولايات المتحدة.

يشار إلى أن جرينلاند تعد جزءا من مملكة الدنمارك، وبالتالي فإنها عضو أيضا في حلف شمال الأطلسي (ناتو).